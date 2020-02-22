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Нортуг — о Клебо: он Месси лыжных гонок

Нортуг — о Клебо: он Месси лыжных гонок
Другие / Лыжный спорт 0

Двукратный олимпийский чемпион 2010 года, 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, норвежский лыжник Петтер Нортуг восторженно отозвался о победе соотечественника, трёхкратного олимпийского чемпиона 2018 года, трёхкратного чемпиона мира Йоханнеса Клебо, в домашней спринтерской гонке в рамках «Ски Тура».

«Он Месси лыжных гонок. Пример для обучения молодых лыжников. Он обладает балансом и просто безумными навыками катания на лыжах. Он художник в поворотах. Там, где многие борются с балансом, он использует местность, чтобы скользить и отталкиваться. В каждом повороте он выигрывает понемногу секунд, хотя бы десятых», — приводит слова Нортуга TV 2.

Клебо выиграл оба спринта в рамках лыжной многодневки «Ски Тур», однако перед заключительной гонкой преследования отстаёт от лидера, россиянина Александра Большунова, на 2 минуты.

Клебо победил в спринте на пятом этапе «Ски Тура» в Норвегии, Большунов не вышел в финал
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