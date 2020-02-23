Лыжник Пеллегрино жёстко раскритиковал идею «Ски Тура»

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино жёстко раскритиковал идею «Ски Тура», а также тот факт, что Кубок мира превратился в череду различных многодневных туров с непонятными болельщикам правилами.
«Это худшее, что FIS сделало с лыжными гонками. Раньше у нас были Кубок мира, Олимпийские игры и чемпионат мира. Теперь к этому добавляется «Тур де Ски», «Ски Тур», трипл-многодневка и спринт-тур.
В Норвегии люди разбираются в лыжах, но за её пределами интереса всё меньше и меньше. FIS придумывает что-то новое, и как обычным болельщикам всё понять?» – приводит слова Пеллегрино VG.
Пеллегрино известен как обладатель Кубка мира 2015/2016 в зачёте спринтерских гонок. Он первый в истории лыжник не из Норвегии или Швеции, выигравший этот зачёт. На «Ски Туре» итальянец стартовал в финалах обеих спринтерских гонок. В Оре стал третьим, а в Тронхейме – шестым.
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