Представитель FIS осудил командную тактику норвежских лыжников

Глава лыжегоночного комитета FIS Вегард Ульванг осудил командную тактику норвежских лыжников на финише полуфинала спринтерской гонки в Тронхейме. Эрик Вальнес пропустил на второе место Пола Голберга, чтобы тот точно вышел в финал.

«С одной стороны, это интересная командная тактика, но в целом, я весьма скептичен по этому поводу. Ещё пару лет назад были приняты правила, в которых говорится, что любые манипуляции со спортивным результатом не допускаются, потому что это может подорвать доверие к спорту и его результатам. Всегда можно обсудить, является ли это манипуляцией или командной тактикой и следует ли это допустить или нет. Пока никого не осудили, но я был очень осторожен с такими действиями. В лыжных гонках нет традиции командной тактики. Вероятно, этот вопрос следует обсудить и сформулировать правила более чётко», — приводит слова Ульванга NRK.