Представитель FIS осудил командную тактику норвежских лыжников

Глава лыжегоночного комитета FIS Вегард Ульванг осудил командную тактику норвежских лыжников на финише полуфинала спринтерской гонки в Тронхейме. Эрик Вальнес пропустил на второе место Пола Голберга, чтобы тот точно вышел в финал.
«С одной стороны, это интересная командная тактика, но в целом, я весьма скептичен по этому поводу. Ещё пару лет назад были приняты правила, в которых говорится, что любые манипуляции со спортивным результатом не допускаются, потому что это может подорвать доверие к спорту и его результатам. Всегда можно обсудить, является ли это манипуляцией или командной тактикой и следует ли это допустить или нет. Пока никого не осудили, но я был очень осторожен с такими действиями. В лыжных гонках нет традиции командной тактики. Вероятно, этот вопрос следует обсудить и сформулировать правила более чётко», — приводит слова Ульванга NRK.
- 23 февраля 2020
-
01:06
-
00:37
- 22 февраля 2020
-
22:52
-
22:27
-
21:49
-
21:15
-
20:53
-
20:36
-
20:13
-
19:50
-
19:26
-
18:29
-
17:29
-
17:05
-
16:41
-
16:29
-
12:51
-
00:23
-
00:05
- 21 февраля 2020
-
22:35
-
22:27
-
22:14
-
22:04
-
21:52
-
21:28
-
20:27
-
19:28
-
19:01
-
18:44
-
18:15
-
18:01
-
17:46
-
17:40
-
17:03
-
15:45