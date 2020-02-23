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А. Демченко: Южаков и Прохоров снялись с этапа Кубка мира, не предупредив тренеров

А. Демченко: Южаков и Прохоров снялись с этапа Кубка мира, не предупредив тренеров
Другие / Прочие виды спорта 0

Старший тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко заявил, что чемпионы мира 2019 года Владислав Южаков и Юрий Прохоров отказались от участия в этапе Кубка мира в Винтерберге (Германия), предварительно не поставив в известность тренерский состав. Причиной такого решения спортсменов стало прохое состояние трассы.

«Экипаж саней-двоек Южаков и Прохоров принял решение во время тренировки сняться с соревнований из-за того, что трасса некачественно подготовлена. Причём сделали это самостоятельно, не поставив в известность тренеров сборной России, что выглядит, на мой взгляд, очень странно. За долгую спортивную карьеру я таких решений лично никогда не принимал», — цитирует Демченко ТАСС.

Демченко заявил, что по аналогичным причинам с этапа Кубка мира в Винтерберге снялись все три немецких экипажа.

«Они сделали это после того, как Тони Эггерт и Саша Бенекен совершили сильное падение во время одного из тренировочных заездов», — резюмировал специалист.

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