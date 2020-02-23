А. Демченко: Южаков и Прохоров снялись с этапа Кубка мира, не предупредив тренеров

Старший тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко заявил, что чемпионы мира 2019 года Владислав Южаков и Юрий Прохоров отказались от участия в этапе Кубка мира в Винтерберге (Германия), предварительно не поставив в известность тренерский состав. Причиной такого решения спортсменов стало прохое состояние трассы.
«Экипаж саней-двоек Южаков и Прохоров принял решение во время тренировки сняться с соревнований из-за того, что трасса некачественно подготовлена. Причём сделали это самостоятельно, не поставив в известность тренеров сборной России, что выглядит, на мой взгляд, очень странно. За долгую спортивную карьеру я таких решений лично никогда не принимал», — цитирует Демченко ТАСС.
Демченко заявил, что по аналогичным причинам с этапа Кубка мира в Винтерберге снялись все три немецких экипажа.
«Они сделали это после того, как Тони Эггерт и Саша Бенекен совершили сильное падение во время одного из тренировочных заездов», — резюмировал специалист.
- 23 февраля 2020
-
14:43
-
14:24
-
13:47
-
12:53
-
11:17
-
08:30
-
01:06
-
00:37
- 22 февраля 2020
-
22:52
-
22:27
-
21:49
-
21:15
-
20:53
-
20:36
-
20:13
-
19:50
-
19:26
-
18:29
-
17:29
-
17:05
-
16:41
-
16:29
-
12:51
-
00:23
-
00:05
- 21 февраля 2020
-
22:35
-
22:27
-
22:14
-
22:04
-
21:52
-
21:28
-
20:27
-
19:28
-
19:01
-
18:44