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Йохауг выиграла «Ски Тур» — 2020. Жамбалова — 22-я в общем зачёте

Йохауг выиграла «Ски Тур» — 2020. Жамбалова — 22-я в общем зачёте
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежская лыжница Терезе Йохауг стала победительницей общего зачёта «Ски Тура». По итогам четырёх этапов спортсменка приняла участие во всех 20 гонках, в 13 из которых одержала победу. Ещё один раз Терезе была второй.

Второй в общем зачёте соревнований стала соотечественница Йохауг - Хейди Венг, третье место заняла норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг.

Лучшей из россиянок стала Алиса Жамбалова, показавшая 22-й результат. Анна Нечаевская стала 28-й.

«Ски Тур». Женщины. Общий зачёт.

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 41.13,8
2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 3.40,8.
3. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — +3.41,5…
22. Алиса Жамбалова (Россия) — +13.13,5…
28. Анна Нечаевская (Россия) — +14.33,1…
37. Анна Кирпиченко (Россия) — +16.41,1.

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