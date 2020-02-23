Йохауг выиграла «Ски Тур» — 2020. Жамбалова — 22-я в общем зачёте

Норвежская лыжница Терезе Йохауг стала победительницей общего зачёта «Ски Тура». По итогам четырёх этапов спортсменка приняла участие во всех 20 гонках, в 13 из которых одержала победу. Ещё один раз Терезе была второй.



Второй в общем зачёте соревнований стала соотечественница Йохауг - Хейди Венг, третье место заняла норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг.



Лучшей из россиянок стала Алиса Жамбалова, показавшая 22-й результат. Анна Нечаевская стала 28-й.



«Ски Тур». Женщины. Общий зачёт.



1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 41.13,8

2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 3.40,8.

3. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — +3.41,5…

22. Алиса Жамбалова (Россия) — +13.13,5…

28. Анна Нечаевская (Россия) — +14.33,1…

37. Анна Кирпиченко (Россия) — +16.41,1.