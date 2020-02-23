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Йохауг оторвалась от Венг на 657 очков в общем зачёте Кубка мира по итогам «Ски Тура»

Йохауг оторвалась от Венг на 657 очков в общем зачёте Кубка мира по итогам «Ски Тура»
Другие / Лыжный спорт 0

Победа норвежки Терезе Йохауг в гонке преследования на четвёртом этапе «Ски Тура» позволила ей ещё сильнее оторваться от ближайших преследовательниц в общем зачёте Кубка мира.

После 30 проведённых гонок она уже на 657 очков опережает соотечественницу, Хейди Венг. Третьей в табели о рангах идёт представительница России Наталья Непряева, пропускавшая пять последних гонок «Ски Тура» — в её активе 1260 очков — на 1008 меньше, нежели у лидера.

Стоит отметить скачок в зачёте Алисы Жамбаловой, показавшей в гонке преследования 13-е время. Теперь она является второй лучшей россиянкой в сезоне, располагаясь на 35-й строчке.

Кубок мира. Женщины. Общий зачёт после 30 гонок из 40.

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 2268
2. Хейди Венг (Норвегия) — 1611
3. Наталья Непряева (Россия) — 1260…
35. Алиса Жамбалова (Россия) — 162…
53. Анна Нечаевская (Россия) — 71.

Йохауг выиграла гонку преследования на «Ски Туре». Лучшая из россиянок — Жамбалова
Йохауг выиграла «Ски Тур» — 2020. Жамбалова — 22-я в общем зачёте
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