Йохауг оторвалась от Венг на 657 очков в общем зачёте Кубка мира по итогам «Ски Тура»

Победа норвежки Терезе Йохауг в гонке преследования на четвёртом этапе «Ски Тура» позволила ей ещё сильнее оторваться от ближайших преследовательниц в общем зачёте Кубка мира.



После 30 проведённых гонок она уже на 657 очков опережает соотечественницу, Хейди Венг. Третьей в табели о рангах идёт представительница России Наталья Непряева, пропускавшая пять последних гонок «Ски Тура» — в её активе 1260 очков — на 1008 меньше, нежели у лидера.



Стоит отметить скачок в зачёте Алисы Жамбаловой, показавшей в гонке преследования 13-е время. Теперь она является второй лучшей россиянкой в сезоне, располагаясь на 35-й строчке.



Кубок мира. Женщины. Общий зачёт после 30 гонок из 40.



1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 2268

2. Хейди Венг (Норвегия) — 1611

3. Наталья Непряева (Россия) — 1260…

35. Алиса Жамбалова (Россия) — 162…

53. Анна Нечаевская (Россия) — 71.

Йохауг выиграла гонку преследования на «Ски Туре». Лучшая из россиянок — Жамбалова