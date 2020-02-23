Бородавко — перед решающей гонкой «Ски Тура»: на трассе пурга, но нас это не пугает

Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал изменение погоды в Тронхейме (Норвегия), где в эти минуты проходит заключительная гонка «Ски Тура».



«Единственный случай, когда норвежский прогноз не оправдался. Говорили, что прояснится, но на трассе самая сильная метель и пурга. Но нас это абсолютно не пугает, всё нормально», — заявил Бородавко в «инстаграме» главы ФЛГР Елены Вяльбе.

Напомним, российские лыжники ужасно стартовали в гонке преследования. С первых же метров дистанции стало заметно, что каждый из них неприлично много проигрывает соперникам в скорости.



Александр Большунов вышел на старт гонки в ранге лидера общего зачёта многодневки. После классического спринта преимущество Большунова над занимающим второе место норвежцем Полом Голбергом сократилось до 34 секунд.



Именно это время разделяло спортсменов на старте гонки преследования. Уже после трети гонки Голберг обошёл Большунова и продолжает наращивать преимущество.