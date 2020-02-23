«Ски Тур»: Клебо отыграл у Большунова две минуты за первые 15 км

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо обошёл россиянина Александра Большунова по ходу решающей гонки «Ски Тура». Менее чем за половину 30-километровой дистанции один из лучших спринтеров мира отыграл у одного из сильнейших специалистов затяжных гонок две минуты.



Норвежец Пол Голберг, ещё в начале гонки обошедший Александра, уже опережает группу преследователей более чем на минуту.



Напомним, российские лыжники ужасно стартовали в гонке преследования. С первых же метров дистанции стало заметно, что каждый из них неприлично много проигрывает соперникам в скорости.



Напомним, россиянин Александр Большунов вышел на старт гонки в ранге лидера общего зачёта многодневки. После классического спринта преимущество Большунова над занимающим второе место норвежцем Полом Голбергом сократилось до 34 секунд.



Именно это время разделяло спортсменов на старте гонки преследования. Уже после трети гонки Голберг обошёл Большунова и продолжает наращивать преимущество.

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