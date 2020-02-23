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«Ски Тур»: Норвегия выбрала лыжи для сильного снегопада, Россия — для более хорошей погоды

«Ски Тур»: Норвегия выбрала лыжи для сильного снегопада, Россия — для более хорошей погоды
Другие / Лыжный спорт 0

Сервисмены сборной России по лыжным гонкам не угадали с инвентарём, готовясь к заключительной гонке «Ски Тура». В штабе команды понадеялись на быстрое завершение снегопада, однако большую часть гонки на трассе наблюдались осадки.

Норвежская команда, напротив, уповала на затяжной снегопад и выбрала лыжи с применением технологии безмазевого держания No wax. Об этом, ссылаясь на иностранные источники, сообщили российские комментаторы в эфирах Первого канала и Eurosport 1.

Напомним, российские лыжники плохо стартовали в гонке преследования. С первых же метров дистанции стало заметно, что каждый из них неприлично много проигрывает соперникам в скорости.

За три километра до финиша россиянин Александр Большунов выпал из топ-5 и более не претендует на победу в «Ски Туре».

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