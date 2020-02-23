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Губерниев: такого залёта по лыжам я не припомню. Бедный Большунов!

Губерниев: такого залёта по лыжам я не припомню. Бедный Большунов!
Другие / Лыжный спорт 0

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о выступлении российских лыжников на заключительном этапе «Ски Тура». Россиянин Александр Большунов, лидировавший в общем зачёте перед заключительной гонкой преследования на 30 км, провалил последний этап соревнований и стал седьмым. Было заметно, что у лидера российской команды проблемы с лыжами.

«Да, ребята… Бедный Большунов! Такого залёта по лыжам я не припомню! Теперь понятно, почему безоговорочно сильнейший лыжник планеты до сих пор не чемпион мира и Олимпийских игр! Сегодня Саша после финиша шёл просто синий от горя, проиграл Голбергу, которого Большунов сильнее на порядок, 2,5 минуты! Катастрофа!» — написал Губерниев в «Телеграме».

Голберг выиграл «Ски Тур» — 2020. Большунов провалил последний этап
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