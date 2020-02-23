Тренер сборной России: что мы могли сделать? Продолжаю считать Большунова лучшим

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер объяснил неудачное выступление Александра Большунова на заключительном этапе «Ски Тура». Лидер российской команды стартовал первым в гонке преследования, имея комфортное преимущество, но в итоге финишировал только седьмым. Было заметно, что у него и остальных россиян проблемы с лыжами.
«Было очень трудно разглядеть спортсменов на трассе в таких погодных условиях. Я переживаю вместе с ними. Но что мы могли сделать? Нельзя менять лыжи на дистанции. Продолжаю считать Сашу лучшим лыжником. Уверен, в нормальных условиях, таких, как были у женщин, он выиграл бы гонку", — сказал Крамер в интервью NRK.
«Ски Тур». Общий зачёт. Мужчины
1. Пол Голберг (Норвегия) — 1:23.51,6
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — +28,9
3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — +31,1…
6. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +34,2…
7. Александр Большунов (Россия) — +1.41,0.
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