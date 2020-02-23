Большунов бросил лыжи в рекламный щит и порвал биб
Российский лыжник Александр Большунов, проваливший заключительный этап «Ски Тура», был в ярости после финиша. Он стартовал первым в гонке преследования, имея комфортное преимущество, но в итоге финишировал только седьмым. Было заметно, что у него и остальных россиян есть проблемы с лыжами.
Пересекая финишную ленточку, Большунов демонстративно отстегнул крепления лыж, а затем бросил лыжи в рекламный щит. Также он порвал на себе стартовый биб.
«Ски Тур». Общий зачёт. Мужчины
1. Пол Голберг (Норвегия) — 1:23.51,6
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — +28,9
3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — +31,1…
6. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +34,2…
7. Александр Большунов (Россия) — +1.41,0.
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