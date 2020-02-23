Большунов опережает Клебо в общем зачёте Кубка мира на 417 очков

Российский лыжник Александр Большунов сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира после неудачного завершения «Ски Тура».
Большунов, который лидировал в многодневке перед заключительным этапом, из-за неудачной подготовки лыж показал только 23-е время в гонке на 30 км, за что получил 8 кубковых очков. Ещё 108 баллов Александр получил за седьмое место в «Ски Туре».
Ближайший преследователь Большунова – норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо – набрал 37 очков за пятое время в гонке и ещё 120 баллов получил за шестое место в многодневке. Таким образом, за эту гонку Клебо отыграл у Большунова в общем зачёте Кубка мира 41 очко.
Победитель «Ски Тура» Пол Голберг пополнил свою копилку сразу на 332 очка и вышел на третье место в общем зачёте Кубка мира.
Лыжные гонки. Общий зачёт Кубка мира. Мужчины
После «Ски Тура»
1. Александр Большунов (Россия) – 1948.
2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1531.
3. Пол Голберг (Норвегия) – 1202…
7. Сергей Устюгов (Россия) – 896…
10. Андрей Мельниченко (Россия) – 625.
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