Большунов опережает Клебо в общем зачёте Кубка мира на 417 очков

Российский лыжник Александр Большунов сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира после неудачного завершения «Ски Тура».

Большунов, который лидировал в многодневке перед заключительным этапом, из-за неудачной подготовки лыж показал только 23-е время в гонке на 30 км, за что получил 8 кубковых очков. Ещё 108 баллов Александр получил за седьмое место в «Ски Туре».

Ближайший преследователь Большунова – норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо – набрал 37 очков за пятое время в гонке и ещё 120 баллов получил за шестое место в многодневке. Таким образом, за эту гонку Клебо отыграл у Большунова в общем зачёте Кубка мира 41 очко.

Победитель «Ски Тура» Пол Голберг пополнил свою копилку сразу на 332 очка и вышел на третье место в общем зачёте Кубка мира.

Лыжные гонки. Общий зачёт Кубка мира. Мужчины

После «Ски Тура»

1. Александр Большунов (Россия) – 1948.

2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1531.

3. Пол Голберг (Норвегия) – 1202…

7. Сергей Устюгов (Россия) – 896…

10. Андрей Мельниченко (Россия) – 625.