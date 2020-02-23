Норвежский эксперт — о выступлении Большунова: это провал российской команды сервисменов

Норвежский эксперт Фредрик Аукланд поделился мнением о неудачном выступлении российского лыжника Александра Большунова на заключительном этапе «Ски Тура». Лидер российской команды стартовал первым в гонке преследования, имея комфортное преимущество, но в итоге финишировал только седьмым.



«Это провал российской команды сервисменов. Грубая ошибка россиян», — сказал Аукланд в интервью NRK.



Пересекая финишную ленточку, Большунов демонстративно отстегнул крепления лыж, а затем бросил лыжи в рекламный щит. Также он порвал на себе стартовый биб.



«Ски Тур». Общий зачёт. Мужчины



1. Пол Голберг (Норвегия) — 1:23.51,6

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — +28,9

3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — +31,1…

6. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +34,2…

7. Александр Большунов (Россия) — +1.41,0.

Большунов бросил лыжи в рекламный щит и порвал биб