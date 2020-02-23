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Иверсен: оцепенел, увидев перед собой застревающих русских лыжников

Иверсен: оцепенел, увидев перед собой застревающих русских лыжников
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен поделился мнением о неудачном выступлении россиянина Александра Большунова на заключительном этапе «Ски Тура». Лидер российской команды стартовал первым в гонке преследования, имея комфортное преимущество, но в итоге финишировал только седьмым. Было заметно, что у него и остальных россиян проблемы с лыжами.

«Российская команда допустила ошибку, свойственную любителям. Если за час до старта трасса держала, то перед началом гонки я даже пройти не мог по лыжне. Я оцепенел, увидев перед собой застревающих русских лыжников с жидкой мазью. Подумал тогда про себя: „Гонка для вас окончена“, — приводит слова Иверсена NRK.

«Ски Тур». Общий зачёт. Мужчины

1. Пол Голберг (Норвегия) — 1:23.51,6
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — +28,9
3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — +31,1…
6. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +34,2…
7. Александр Большунов (Россия) — +1.41,0.

Россияне провально начали решающий этап «Ски Тура». У них явные проблемы с лыжами
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