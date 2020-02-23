Вяльбе — об ошибке с выбором лыж: с первого подъёма Большунов матерился, как и вся команда

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала ошибку с выбором лыж лидера сборной Александра Большунова в заключительной гонке «Ски Тура». Большунов, уходивший со старта на полминуты раньше преследователей, в итоге финишировал только седьмым. После финиша он швырнул лыжи в рекламный щит и порвал на себе жёлтую майку лидера.

«Промахнулись мы все вместе, не подумали, что прогноз погоды может быть некорректным. До начала гонки, за 15 минут, прогноз показывал, что снег закончится через 15 минут, а он закончился только через час. Поэтому так случилось.

Я с большим уважением отношусь к Сане. Понятно, что с первого подъёма он матерился, как и вся команда, это понятно. Мы так серьёзно «залетали» на чемпионате мира в Валь-ди-Фьемме в 2013 году на «полтиннике». Сейчас сервисменам всё сказали, надеемся, выводы сделаем. Обычно норвежцы дают очень точный прогноз, даже в других странах мы его смотрим. Без ошибок вообще ни у кого не бывает", — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».