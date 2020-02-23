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Переводчик сборной России: Большунов разочарован, что сделал подарок норвежцам

Переводчик сборной России: Большунов разочарован, что сделал подарок норвежцам
Другие / Лыжный спорт 0

Представитель пресс-службы сборной России по лыжным гонкам переводчик Макс Волков объяснил норвежским СМИ, почему лидер сборной России Александр Большунов после крайне неудачной гонки «Ски Тура» на 30 км покинул стадион, проигнорировав прессу.

Большунов, как и вся сборная России, неправильно выбрал лыжи для гонки под снегопадом. В итоге стартовавший на 30 секунд раньше соперников Александр финишировал только седьмым. По окончании гонки он в гневе отбросил лыжи, разорвал жёлтую майку лидера Кубка мира и в быстром темпе ушёл к автобусам.

«Он допустил ошибку с выбором лыж. Он очень разочарован, но дело не в нём самом, а в лыжах. Так иногда случается в лыжных гонках. Он разочарован тем, что сделал подарок норвежцам. Он уверенно лидировал, но не смог сегодня победить. Show must go on», — приводит слова Волкова VG.

Большунов проиграл «Ски Тур» ещё до старта финала. Даже норвежцы не виноваты. Видео
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