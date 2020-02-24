Иверсен: услышав, что Большунов застревает, подумал — у него будет долгий день

Двукратный чемпион мира норвежский лыжник Эмиль Иверсен оценил трудности, которые возникли у россиянина Александра Большунова на заключительном этапе «Ски Тура». Большунов стартовал с первой позиции в гонке преследования, но из-за проблем с лыжами финишировал лишь седьмым.
«После того, как Александр проехал 250 метров, Тур Арне Хетланд крикнул, что Большунов уже начинает застревать. Тогда я подумал, что это будет долгий день для него. Немногим позже я увидел, какие трудности возникли у Ивана Якимушкина.
Я вернулся! Буду праздновать. Никто не знает, почему сначала всё пошло не так, а закончилось так здорово. Никто не знает", — приводит слова Иверсена Dagbladet.
Эмиль занял четвёртое место. Победителем многодневки стал его соотечественник Пол Голберг.
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