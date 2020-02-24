Губерниев: Большунова намазали так, что было стыдно смотреть

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сравнил результаты российских лыжников и биатлонистов.
«Биатлон всё равно жив. Посмотрите на лыжи. Где была бы наша женская сборная, если бы не Непряева? Сейчас её нет, и полный провал! Они выступают хуже биатлонистов. Большунова вот только что намазали так, что было стыдно смотреть. Есть проблемы у многих видов спорта, не только у биатлона», — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате».
Вчера, 23 февраля, российский лыжник Александр Большунов из-за проблем с лыжами не сумел стать победителем многодневки «Ски Тур». Он стартовал в заключительной гонке преследования с первой позиции, имея комфортное преимущество, но финишировал лишь седьмым. Победителем «Ски Тура» стал норвежец Пол Голберг.
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