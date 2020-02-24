«Художница» Трубникова завоевала два золота на чемпионате России в Москве

В Москве завершился чемпионат России по художественной гимнастике. В индивидуальном многоборье победу одержала Арина Аверина. Серебряным призёром стала Лала Крамаренко. Бронзу завоевала Дина Аверина. В первый день соревнований Дина была лучшей в упражнениях с мячом и с булавами, а Лала – с обручем и лентой.
В упражнении с отдельными предметами в отсутствие призёров многоборья две золотые медали завоевала Дарья Трубникова, по одной – Анастасия Гузенкова и Дария Сергаева.
Художественная гимнастика. Чемпионат России
Многоборье
1. Арина Аверина – 94,55.
2. Лала Крамаренко – 93,70.
3. Дина Аверина – 92,45.
Обруч
1. Анастасия Гузенкова – 23,50.
2. Мария Сергеева – 23,00.
3. Дария Сергаева – 22,60.
Мяч
1. Дарья Трубникова – 23,60.
2. Карина Кузнецова – 23,20.
3. Ирина Анненкова – 22,10.
Булавы
1. Дария Сергаева – 23,200
2. Ирина Анненкова – 22,800
3. Дарья Трубникова – 22,100
Лента
1. Дарья Трубникова – 22,100
2. Анастасия Гузенкова – 21,600
3. Анастасия Симакова – 21,400.
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