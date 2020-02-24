«Художница» Трубникова завоевала два золота на чемпионате России в Москве

В Москве завершился чемпионат России по художественной гимнастике. В индивидуальном многоборье победу одержала Арина Аверина. Серебряным призёром стала Лала Крамаренко. Бронзу завоевала Дина Аверина. В первый день соревнований Дина была лучшей в упражнениях с мячом и с булавами, а Лала – с обручем и лентой.

В упражнении с отдельными предметами в отсутствие призёров многоборья две золотые медали завоевала Дарья Трубникова, по одной – Анастасия Гузенкова и Дария Сергаева.

Художественная гимнастика. Чемпионат России

Многоборье

1. Арина Аверина – 94,55.

2. Лала Крамаренко – 93,70.

3. Дина Аверина – 92,45.

Обруч

1. Анастасия Гузенкова – 23,50.

2. Мария Сергеева – 23,00.

3. Дария Сергаева – 22,60.

Мяч

1. Дарья Трубникова – 23,60.

2. Карина Кузнецова – 23,20.

3. Ирина Анненкова – 22,10.

Булавы

1. Дария Сергаева – 23,200

2. Ирина Анненкова – 22,800

3. Дарья Трубникова – 22,100

Лента

1. Дарья Трубникова – 22,100

2. Анастасия Гузенкова – 21,600

3. Анастасия Симакова – 21,400.