Губерниев: буду комментировать лыжи — будут и рейтинги!

Известный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, в каком случае у трансляций лыжных гонок будут высокие рейтинги.

«Любители и профессионалы лыжных гонок, не переживайте! Буду комментировать лыжи — будут и рейтинги!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В сезоне-2019/2020 Кубок мира по лыжным гонкам транслирует Первый канал, который обещал показать 15 мужских гонок, включая «Тур де Ски» и королевский марафон в Холменколлене. И если первая гонка — эстафета в Лиллехаммере, где российские команды выиграли золото и серебро, — оправдала ожидания болельщиков, дав высокие рейтинги телевизионщикам, то далее не сложилось. Более того, трансляция командного спринта на этапе в Планице и вовсе была отменена к неудовольствию зрителей. «Тур де Ски» был показан частично, а из всего «Ски Тура» Первый показал только заключительную, крайне неудачную для сборной России, гонку.