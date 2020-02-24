Губерниев: буду комментировать лыжи — будут и рейтинги!

Известный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, в каком случае у трансляций лыжных гонок будут высокие рейтинги.
«Любители и профессионалы лыжных гонок, не переживайте! Буду комментировать лыжи — будут и рейтинги!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
В сезоне-2019/2020 Кубок мира по лыжным гонкам транслирует Первый канал, который обещал показать 15 мужских гонок, включая «Тур де Ски» и королевский марафон в Холменколлене. И если первая гонка — эстафета в Лиллехаммере, где российские команды выиграли золото и серебро, — оправдала ожидания болельщиков, дав высокие рейтинги телевизионщикам, то далее не сложилось. Более того, трансляция командного спринта на этапе в Планице и вовсе была отменена к неудовольствию зрителей. «Тур де Ски» был показан частично, а из всего «Ски Тура» Первый показал только заключительную, крайне неудачную для сборной России, гонку.
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