Фигурист Алиев будет готовиться к чемпионату мира в США

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев будет готовиться к чемпионату мира, который пройдёт в Монреале (Канада), в Ньюбурге (США), сообщил тренер спортсмена Евгений Рукавицын. Помогать Алиеву будут призёры Олимпийских игр в парном катании Лариса Селезнёва и Олег Макаров.
Чемпионат мира пройдёт с 16 по 22 марта, Алиев вылетит в США 10 марта.
«На подготовку к чемпионату мира мы улетим в США, в Ньюбург, к нашим друзьям Олегу Макарову и Ларисе Селезнёвой. Они не понаслышке знают, что такое спорт высших достижений, хорошо влияют на спортсмена, дают ценные советы, создают прекрасные условия для работы. А самое главное — они прекрасные люди, мы им доверяем и очень благодарны.
Приняли такое решение, чтобы адаптироваться к разнице в часовых поясах. Такой вариант подготовки уже был опробован перед этапом Гран-при в Лас-Вегасе, и ребятам тогда были созданы все условия. Время на этот раз рассчитали так, что выступление в короткой программе придётся на девятый день пребывания на континенте", — приводит слова Рукавицына ТАСС.
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