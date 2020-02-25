«Комментарии вообще нужно убрать». Йохауг недовольна травлей из-за допингового прошлого

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 10-кратная чемпионка мира норвежка Терезе Йохауг призналась, что продолжает получать оскорбительные комментарии в социальных сетях в связи со своим допинговым прошлым.

13 октября 2016 года было объявлено, что допинг-проба Йохауг дала положительный результат на клостебол. На пресс-конференции лыжница сказала, что это вещество попало в организм при использовании крема для губ. Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете была дисквалифицирована на 18 месяцев.

«Я знаю, что меня многие не любят и хотят оскорбить. Так устроен мир. В интернете много троллей и хейтеров. Жаль, что так происходит. Я бы хотела, чтобы люди сначала дважды подумали, прежде чем нападали на кого-то», — приводит слова Йохауг Dagbladet.

В комментариях под каждым постом Терезе в «инстаграме» неизменно появляются картинки со шприцем и помадой. Авторами сообщений являются люди из России, Норвегии Швеции, Финляндии и Польши.

«Я закрыла этот гроб. Больше не читаю комментарии. Они ничего не дают. Думаю, поля для комментариев вообще нужно убрать. Я шокирована. Это негативная сторона популярности и того, что я могу быстро ехать на лыжах», — сказала Йохауг.