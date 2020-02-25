Йохауг — о критике: я всё время должна защищаться
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 10-кратная чемпионка мира норвежка Терезе Йохауг призналась, что вынуждена постоянно защищаться от критики. Спортсменка отбыла дисквалификацию за применение клостебола, а вернувшись к соревнованиям, доминирует в Кубке мира.
Норвежский портал VG сообщает, что если раньше Йохауг всё время упрекали в допинговом прошлом, то теперь ей достаётся за постоянные победы.
«Чувствую, что всё время должна защищаться. У критиков постоянно всё не так: скоростной спуск в спринте, длинная гонка, финиш в гору. Думаю, я просто научилась быстро ехать в разных гонках», — приводит слова Йохауг VG.
Терезе уверенно лидирует в общем зачёте Кубка мира. Она стала победительницей многодневок «Тур де Ски» и «Ски Тур».
«Комментарии вообще нужно убрать». Йохауг недовольна травлей из-за допингового прошлого
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