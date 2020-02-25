Мозер: в нашем фигурном катании столько негатива, никто чужому успеху не радуется

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер поделилась мнением о нынешней ситуации в российском фигурном катании. Мозер отошла от активной тренерской деятельности после Олимпийских игр 2018 года. Сейчас она занимается организацией тренировочных лагерей по парному катанию по всему миру.

«Скучно ли мне без тренерской деятельности? Совсем не скучно. В наших тренировочных лагерях таланты разных национальностей, которые открываются с разных сторон. Европейцы, как правило, как губки впитывают информацию и не отбрыкиваются. А мне приятно. В нашем же фигурном катании столько негатива, никто не улыбается, чужому успеху никто не радуется. Там психологи учат не посыпать голову пеплом после поражений, а у нас за это линчуют. Там ты чувствуешь себя человеком, здесь – промокашкой.



Один американский судья спросил меня: «Нина, ты сама отдала Марине Тарасову и Морозова?». Отвечаю: «Да». «Странно, – говорит. – Все русские такие разные. Основная часть русских делает это ради наживы и не отдаёт друг другу спортсменов», – цитирует Мозер РИА «Новости».