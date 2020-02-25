Кюрё: лыжные гонки надо спасти от Норвегии

Бывший главный тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Кари-Пекка Кюрё выразил недовольство тем, что представители Норвегии заняли ведущие посты в FIS и принимают решения лишь в интересах своей страны.
«Норвежская команда конкурирует из кабинетов, чтобы обеспечивать себя медалями. Например, „Ски Тур“ гораздо слабее „Тур де Ски“, он вообще не нужен спорту и не подходит ему. Норвежцы и шведы просто получили возможность выступать перед своими зрителями и создавать непомерное преимущество», — цитирует Кюрё Ilta-Sanomat.
Кюрё отдельно отметил фигуру главы комитета FIS по лыжным гонкам норвежца Вегарда Ульванга.
«Вегард Ульванг и другие норвежцы пожирают систему. Если руководители этапов хотят и дальше принимать международные соревнования, то они знают, что должны слушаться норвежцев.
Развитие лыжных гонок в последние 15 лет шокирует. Кто помнит, что в 2007 году чешка выиграла золото в гонке на 10 км? Германия и Италия выигрывали золото. Сейчас мы теряем Францию, Германию, Чехию, если ещё не потеряли. Лыжные гонки надо спасти от Норвегии. Норвегия сама не сдастся. Они «убивают» целые страны. В Центральной Европе лыжные гонки уничтожены кабинетной игрой.
Решения о формате соревнований и распределении денег принимаются на постах, которые оккупированы норвежцами. Эти должности обязаны занять представители Центральной Европы. Они могут превратить лыжные гонки в то, что будет интересно спортсменам и спонсорам. Кубок мира, в котором не набирается даже 25 стран, не должен проводиться. На норвежцев глупо надеяться. Нынешняя система представляет собой замкнутый круг", — сказал Кюрё.
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