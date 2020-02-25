Финн Нисканен недоволен превосходством норвежских лыжников на «Ски Туре»

Финский лыжник Йиво Нисканен прокомментировал превосходство норвежской сборной на прошедшей лыжной многодневке «Ски Тур». В заключительной гонке «Ски Тура» Нисканен занял второе место, уступив норвежцу Эмилю Иверсену 10,9 секунды.

«В этом туре превосходство норвежцев было ещё более заметным после изумительного старта в Эстерсунде. К тому же большинство гонок проводились на сухом снегу, чем воспользовались норвежские специалисты. Таким образом, ситуация в целом выглядела ещё более мрачной, чем она есть. Хуже всего то, что остальным спортсменам остаётся только посмотреть в зеркало и сфокусироваться на себе», – приводит слова Нисканена Ilta-Sanomat.

Норвежские лыжники выиграли на «Ски Туре» пять золотых наград в шести гонках. Также в общем зачёте победу одержал норвежец Пол Голберг.