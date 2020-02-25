Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике снялся с выборов на пост главы ВФЛА

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов на пост главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Поскольку ранее я участвовал в работе органов управления ВФЛА, то сейчас, во избежание конфликта интересов, взвесив все за и против, я принял решение снять свою кандидатуру с выборов 28 февраля. Какой бы прочной ни была моя уверенность в том, что смогу вывести федерацию из кризиса.



После того как моя кандидатура была выдвинута на выборы на пост президента ВФЛА, вокруг российской лёгкой атлетики произошли события, которые во многом изменили как общее положение дел в нашем виде спорта, так и ситуацию с организацией и проведением внеочередной конференции. Был опубликован отчёт по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко, World Athletics по сути выдвинула ультимативные условия для возобновления выдачи статуса нейтральных спортсменов и сохранения членства ВФЛА», – приводит слова Борзаковского РИА «Новости».

Изначально в список кандидатов помимо Борзаковского входили член совета директоров Объединённой авиастроительной корпорации Евгений Юрченко, глава федерации лёгкой атлетики Москвы Олег Курбатов и спортивный менеджер Михаил Гусев.

Ранее руководство ВФЛА подало в отставку и передало рабочей группе Олимпийского комитета России полномочия по взаимодействию с World Athletics, AIU, рабочей группой World Athletics и другими международными организациями, а также по проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, намеченной на 28 февраля.