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Сборная Швеции назвала состав на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти

Сборная Швеции назвала состав на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти
Другие / Лыжный спорт 0

Тренерский штаб сборной Швеции по лыжным гонкам огласил состав на этап Кубка мира, который пройдёт в Лахти (Финляндия) 29 февраля — 1 марта, сообщается на странице команды в «Инстаграме».

В заявку мужской команды вошли: Йенс Бурман, Филип Даниэльссон, Фредрик Юнссон, Даниэль Рикардссон, Маркус Рус, Бьорн Сандстрём.

В состав женской сборной включены: Эбба Андерссон, Майя Дальквист, Шарлотт Калла, Фрида Карлссон, Лиза Винса, Ребекка Орн.

В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует россиянин Александр Большунов. Лучший из шведов, Йенс Бурман, занимает 15-е место. У женщин лидирует представительница Норвегии Терезе Йохауг, шведка Эбба Андерсон — девятая.

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