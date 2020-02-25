Вяльбе рассказала, когда Сергей Устюгов вернётся в строй

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что российский лыжник Сергей Устюгов должен восстановиться после болезни к этапу Кубка мира в Осло (Норвегия).

«Устюгов планируется на Осло, на марафон», — цитирует Вяльбе РИА «Новости».

Напомним, ранее Устюгов снялся с многодневки «Ски Тур» из-за проблем со здоровьем. 27-летнего спортсмена беспокоили проблемы с дыханием и боли в груди. Победителем «Ски Тура» стал норвежец Пол Голберг. На втором месте расположился его соотечественник Симен Хегстад Крюгер, третьим стал ещё один норвежец — Ханс Кристер Холунд. Россиянин Александр Большунов, лидировавший в общем зачёте перед заключительной гонкой преследования на 30 км, провалил последний этап соревнований и стал седьмым.

Этап Кубка мира в Осло состоится 7-8 марта. У мужчин пройдёт масс-старт классическим стилем на 50 км.