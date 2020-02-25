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Ласицкене и Сидорова стали победителями чемпионата России по лёгкой атлетике в помещении

Ласицкене и Сидорова стали победителями чемпионата России по лёгкой атлетике в помещении
Другие / Лёгкая атлетика 0

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене выиграла чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении, который проходит в Москве. 27-летняя спортсменка покорила планку на высоте 2,00 метра. Ласицкене победила на турнире в шестой раз.

Второй стала Анна Чичерова (1,91). Призовую тройку замкнула Кристина Королёва (1,88).

В прыжках с шестом золото завоевала Анжелика Сидорова. Она взяла высоту 4,92 м, показав лучший результат сезона в мире.

Серебряным призёром стала Полина Кнороз (4,65). Бронзу завоевала Ангелина Жук-Краснова (4,60).

Лёгкая атлетика. Чемпионат России в помещении. Москва
Женщины. Прыжки в высоту

1. Мария Ласицкене — 2,00
2. Анна Чичерова — 1,91
3. Кристина Королёва — 1,88.

Прыжки с шестом

1. Анжелика Сидорова — 4,92
2. Полина Кнороз — 4,65
3. Ангелина Жук-Краснова — 4,60.

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