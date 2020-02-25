Россиянка Степанова выиграла чемпионат Европы в стрельбе с 10 м по движущейся мишени
Россиянка Ольга Степанова одержала победу в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м по движущейся мишени на чемпионате Европы. Турнир проходит во Вроцлаве (Польша).
В поединке за золотую награду Степанова взяла верх над немкой Даниэлой Фогельбахер со счётом 7:5. Спортсменка является чемпионкой мира 2018 года и трёхкратной чемпионкой Европы.
Бронзовым призёром стала украинка Виктория Рыбовалова.
Ранее россиянин Михаил Азаренко завоевал серебро. Золото выиграл представитель Швеции Эмиль Мартинссон. Бронза — в активе поляка Лукаша Чаплы.
Азаренко — чемпион и бронзовый призёр мирового первенства 2018 года.
Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия завершится 28 февраля.
Читайте также
- 25 февраля 2020
-
22:56
-
22:43
-
21:49
-
21:06
-
20:20
-
19:34
-
19:02
-
17:49
-
15:20
-
14:45
-
13:42
-
13:30
-
11:07
-
11:02
-
10:37
-
10:28
-
09:35
-
09:20
-
09:16
-
00:51
- 24 февраля 2020
-
23:54
-
23:24
-
20:37
-
19:04
-
18:13
-
17:37
-
15:59
-
12:59
-
10:57
-
10:30
-
10:18
-
08:49
-
00:04
- 23 февраля 2020
-
23:05
-
21:48
Партнерский контент