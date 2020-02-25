Россиянка Степанова выиграла чемпионат Европы в стрельбе с 10 м по движущейся мишени

Россиянка Ольга Степанова одержала победу в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м по движущейся мишени на чемпионате Европы. Турнир проходит во Вроцлаве (Польша).

В поединке за золотую награду Степанова взяла верх над немкой Даниэлой Фогельбахер со счётом 7:5. Спортсменка является чемпионкой мира 2018 года и трёхкратной чемпионкой Европы.

Бронзовым призёром стала украинка Виктория Рыбовалова.

Ранее россиянин Михаил Азаренко завоевал серебро. Золото выиграл представитель Швеции Эмиль Мартинссон. Бронза — в активе поляка Лукаша Чаплы.

Азаренко — чемпион и бронзовый призёр мирового первенства 2018 года.

Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия завершится 28 февраля.