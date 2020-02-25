Воронина: ОИ-2018? Было столько мук, пролитых слёз, я металась из одного угла в другой

Российская конькобежка Наталья Воронина рассказала, как приняла решение отправиться на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Спортсменка завоевала бронзу на дистанции 5000 м.

«Да, среди моих знакомых были такие, кто отговаривал от поездки в Пхёнчхан. Но не буду говорить, кто это.

Ехать не сразу решила. Было столько мук, столько пролитых слёз, я металась из одного угла в другой: то да, то нет. Но меня поддержали мои нижегородские люди, которые у нас в ЦСП работают. Они сказали, что «мне нужно ехать, они в любом случае будут за меня, и даже не надо делать выбор». Ради них, наверное, я согласилась и поехала.

Чувствовала ли в олимпийских раздевалках какое-то напряжение на фоне российского отстранения? Нет. Такого не было", — цитирует Воронину Sport24.