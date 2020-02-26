Тренер Ласицкене: никогда не прощу тех, кто не пустил Машу в Рио-де-Жанейро

Геннадий Габрилян, тренер трёхкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене, отреагировал на пропуск подопечной зимних международных стартов из-за ситуации с ВФЛА,

29 января совет Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) рекомендовал World Athletics исключить ВФЛА из международной федерации и приостановить выдачу российским легкоатлетам нейтрального статуса. Решение было принято после рассмотрения в AIU ответа ВФЛА по «делу Лысенко»: подделка должностными лицами документов о местонахождении прыгуна в высоту, пропустившего три допинг-теста. 31 января Министерство спорта России приостановило государственную аккредитацию ВФЛА.

«Никакой компенсации здесь быть не может. Всё это воспринимается реально и безмерно горько. Очень сложно чувствовать нашу беспомощность в данной ситуации, имея огромный потенциал в результатах. Честно говоря, я мечтал, чтобы Маша стала чемпионкой мира и Олимпийских игр, но боялся, что не смогу подвести её к этому в каких-то психологических или технических моментах. Но я никогда даже представить не мог, что препятствием станет то, что сейчас происходит. Маше, сильнейшей высотнице в мире, приходится без каких-либо оснований пропускать старты. Это несправедливость, двойные стандарты.

Тем более мы видим, что периодически выплывают нарушения антидопинговых правил у зарубежных спортсменов, и появляется понимание, что там, у них, такие же люди, совершающие такие же неблаговидные поступки, как и те, что происходили в России и из-за которых чистые спортсмены, такие, как Мария, проверенные неоднократно, съездившие в Доху на чемпионат мира, ждут сейчас международного допуска.

Я никогда не прощу тех, кто не пустил Машу в Рио, из-за кого она пропустила зимний сезон и может не поехать в Токио. Нет им прощения. Всем индивидуумам, и у нас, и там, всем, кто совершал неблаговидные поступки", — цитирует тренера сайт «Матч ТВ».