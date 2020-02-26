Бородавко: то, что произошло в заключительной гонке «Ски Тура», наш косяк

Юрий Бородавко, тренер российского лыжника Александра Большунова, прокомментировал выступление спортсмена в «Ски Туре».

Большунов, лидировавший в общем зачёте перед заключительной гонкой преследования на 30 км, провалил последний этап соревнований и по итогам многодневки стал седьмым.

«То, что произошло в заключительной гонке «Ски Тура», не является ошибкой Большунова. Это наш косяк, и мы не оставили Саше выбора. Спортсмен был настроен бежать на лыжах без смазки — я присутствовал при разговоре, когда обсуждался выбор инвентаря. Увы, произошла трагическая оплошность.

Почти в каждом старте на «Ски Туре» у Большунова что-то случалось. В масс-старте Саша сломал палку, в горном спринте столкнулся с норвежцем Сименом Крюгером, а вот в полуфинале классического спринта упал, что называется, по собственной инициативе. Как видим, любая гонка может обернуться непредсказуемыми последствиями. Сезон ещё не закончен, и теперь надо максимально сконцентрироваться на предстоящих гонках», — приводит слова Бородавко «Команда России».

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