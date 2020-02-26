Тренер Ласицкене отреагировал на скандал с Фарахом

Геннадий Габрилян, тренер трёхкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене, прокомментировал информацию о том, что четырёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира британский бегун Мо Фарах в течение продолжительного времени скрывал от антидопинговых организаций употребление вещества L-карнитин.

«Сразу возникает вопрос — о какой честности и чистоте может идти речь в этом случае? И следом второй — на каких основаниях после подобных новостей действительно чистые спортсмены не могут выступать? Складывается впечатление, что непойманные наказывают пойманных. Это несправедливо. И с каждым днём возникает всё больше вопросов к той стороне, которая запрещает нам выступать на международных турнирах или же бездействует в выдаче нейтрального статуса, не имея на это объективных оснований», — приводит слова Габриляна сайт «Матч ТВ».

До Лондонского марафона 2014 года L-карнитин был четырежды введён в организм Фараха, но это не было отражено в форме для допинг-контроля. Сначала Мо всё отрицал, но позже заявил, что просто забыл об инъекциях и не помнил названия вещества.

В РУСАДА отреагировали на ситуацию с Фарахом