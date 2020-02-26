Проведение ЧМ по фигурному катанию пока не находится под угрозой из-за коронавируса

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил, что на текущий момент ситуация с коронавирусом не угрожает проведению чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале (Канада).

«Ситуация с коронавирусом пока не угрожает проведению чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале», — приводит слова Лакерника РИА «Новости».

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в городе Ухань (Китай). За пределами страны случаи заражения были выявлены в 33 странах, включая Россию.

Китайские власти зафиксировали 2663 летальных исхода. Выздоровели более 27,2 тыс. человек. За всё время распространения вируса число заразившихся превысило 77 тыс.