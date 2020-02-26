Проведение ЧМ по фигурному катанию пока не находится под угрозой из-за коронавируса
Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил, что на текущий момент ситуация с коронавирусом не угрожает проведению чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале (Канада).
«Ситуация с коронавирусом пока не угрожает проведению чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале», — приводит слова Лакерника РИА «Новости».
Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в городе Ухань (Китай). За пределами страны случаи заражения были выявлены в 33 странах, включая Россию.
Китайские власти зафиксировали 2663 летальных исхода. Выздоровели более 27,2 тыс. человек. За всё время распространения вируса число заразившихся превысило 77 тыс.
Союз конькобежцев России готов предложить ISU провести ЧМ по шорт-треку в России
Читайте также
- 26 февраля 2020
-
13:43
-
12:41
-
12:09
-
11:20
-
10:56
-
10:16
-
09:09
-
00:50
-
00:25
- 25 февраля 2020
-
23:19
-
22:56
-
22:43
-
21:49
-
21:06
-
20:20
-
19:34
-
19:02
-
17:49
-
15:20
-
14:45
-
13:42
-
13:30
-
11:07
-
11:02
-
10:37
-
10:28
-
09:35
-
09:20
-
09:16
-
00:51
- 24 февраля 2020
-
23:54
-
23:24
-
20:37
-
19:04
-
18:13
Партнерский контент