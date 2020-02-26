«Локомотив» выиграл у «Линдеманса» первый четвертьфинал Кубка ЕКВ
Волейболисты новосибирского «Локомотива» одержали победу в первом матче 1/4 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ). На своей площадке «Локомотив» нанёс поражение бельгийскому клубу «Линдеманс» со счётом 3:0 (27:25, 25:16, 25:16).
Самыми результативными в составе «Локомотива» стали Алексей Родичев (3 эйса), Марко Ивович и Павел Круглов (3 блока), набравшие по 11 очков. 10 баллов принёс команде Ильяс Куркаев.
Ответный матч команд пройдёт 5 марта в Бельгии.
Напомним, что накануне свой первый матч в четвертьфинале выиграл санкт-петербургский «Зенит».
Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины
1/4 финала. Первый матч
«Локомотив» (Новосибирск, Россия) — «Линдеманс» (Алст, Бельгия) — 3:0 (27:25, 25:16, 25:16).
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