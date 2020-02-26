Суд отказал фристайлистке Комиссаровой в изменении суммы компенсации с клиники

Третий кассационный суд оставил без изменений апелляционное определение Петербургского городского суда на решение Невского районного суда по иску фристайлистки Марии Чаадаевой (в девичестве Комиссаровой) к клинике доктора Блюма в Испании, где она проходила лечение, сообщает «Петербургский дневник».

Комиссарова получила перелом позвоночника со смещением во время тренировки по ски-кроссу на Олимпиаде-2014 в Сочи, после чего перенесла две операции. После курса восстановительного лечения Комиссарова подала в суд на клинику и просила взыскать 51 миллион рублей убытков, а также компенсацию морального ущерба 5 миллионов рублей, так как врачи клиники обещали, что она сможет полностью выздороветь и начать ходить. При этом представители клиники заявляют, что не давали спортсменке гарантий, что она встанет на ноги, а лишь обещали помочь улучшить качество её жизни.

В феврале 2020 года Невский районный суд принял решение о взыскании с клиники морального вреда в размере 40 тысяч рублей и штрафа в размере 20 тысяч рублей, так как судом было установлено, что исковое заявление Комиссарова подала после истечения срока исковой давности. Осенью 2019 года Петербургский городской суд увеличил с 60 тысяч до 3 миллионов рублей размер компенсации.

Ранее сообщалось, что 17 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении главы клиники, доктора Евгения Блюма. Срок предварительного расследования по нему продлён до 17 декабря. Если уголовному делу будет дан ход, спортсменка как потерпевшая будет вправе заявить гражданский иск вне зависимости от срока давности.