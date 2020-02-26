Мозер рассказала о прощальном выступлении Забияко и Энберта в профессиональном спорте

Тренер Нина Мозер рассказала, что её ученики Наталья Забияко и Александр Энберт, которые пропустили сезон-2019/2020 из-за травмы партнёра, попрощаются с фигурным катанием 26 февраля на гала-вечере, в котором примут участие фигуристы из «Мозер-тим» и «Тутберидзе-тим».

«Со здоровьем у них всё нормально, но допуск по спортивной практике в этом сезоне не получился. Поэтому для Наташи с Сашей это, скорее всего, будет прощальное выступление в профессиональном спорте», — приводит слова Мозер «Советский спорт».

Забияко и Энберт — обладатели серебряной медали Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, бронзовые призёры чемпионата мира – 2019, командного чемпионата мира — 2019 и чемпионата Европы – 2018.