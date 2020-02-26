Фигуристы Забияко и Энберт объявили о завершении карьеры

Наталья Забияко и Александр Энберт, выступавшие в парном катании, объявили о завершении спортивной карьеры на гала-вечере фигуристов из «Мозер-тим» и «Тутберидзе-тим».

После показательных номеров под музыку композиции Toi et moi в исполнении Дмитрия Хворостовского и «Ты меня на рассвете разбудишь» из «Юноны и Авось» фигуристы со сцены объявили о таком решении.

«Если бы меня спросили, хочу ли пройти спортивный путь еще раз, ничего не меняя, то, несмотря на боль и неудачи, которые случались, я бы, не задумываясь, сказала: «Да, хочу». Я бы еще раз повстречала всех прекрасных людей, которые учили, направляли, были рядом, ещё раз почувствовала всю любовь и энергетику болельщиков, ещё раз порадовала родных и близких, которые иногда верили в нас сильнее, чем мы сами. Саша, ты лучший партнёр во Вселенной. В моей — точно», — сказала Забияко.

«К сожалению, нам приходится прощаться с вами сегодня. Был сложный путь. Спортивный путь закаляет, учит справляться с проблемами и трудностями. Вначале ты думаешь, что главное — это медали и титулы. Гонишься за ними, мечтаешь о них. Но, когда завершаешь, оглядываешься назад и понимаешь, что главное — это путь, который ты прошёл, и то, кем ты стал. Счастлив, что рядом со мной были люди, которые сделали меня таким, какой я есть. Спасибо всем, кто был с нами рядом, кто учил и наставлял», — добавил Энберт.

Забияко и Энберт — обладатели серебряной медали Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, бронзовые призёры чемпионата мира – 2019, командного чемпионата мира — 2019 и чемпионата Европы – 2018.