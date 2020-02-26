Ведущий осетинского ТВ: попытки вмешаться в спорт были и раньше

Батик Илаев, работавший в паре с Кристиной Кокаевой, покинувшей телеканал «Осетия-Ирыстон» в знак несогласия с политикой руководства, поддержал позицию бывшей коллеги. Кокаева ушла с работы после запрета снимать сюжеты о мужских видах спорта, в которых преуспели женщины.

«Жаль, что кое-кто выбрал такой путь развития нацТВ… Попытки вмешаться в спорт были и раньше. Но дружной командой спортредакции всё делалось по совести. Считаю, перед спортсменами и зрителями мы сохранили честное имя. Не могу представить ситуацию, чтобы при предыдущем руководстве канала кто-то вот так взял и вырезал из эфира уже отснятых гостей. Это было бы абсолютным неуважением к ним, к труду авторов и всего коллектива. Более того, нас не давали в обиду, хотя периодически появлялась информация о недовольстве наших «особых зрителей» той или иной спортсменкой в эфире.

Когда девочки-спортсменки становятся лучшими в своём деле и завоёвывают титулы и награды, когда они прославляют республику и в конце года те же самые люди, кто просит убрать их из эфира, награждают этих девочек всякими премиями… Мне кажется, это немного похоже на лицемерие.

Уточню, к Минспорту данные слова вообще не имеют отношения. За годы в спортжурналистике с коллективом министерства сложились очень продуктивные рабочие и личные отношения. Вопрос в других людях и в том, как они будут смотреть в глаза тем, кого за спиной убирают из эфира.

Можно много чего ещё добавить, но пусть всё останется на совести каждого. А Кристина — настоящая молодец. Искренняя и справедливая. Желаю ей в будущем успехов и благополучия», — написал Илаев на своей странице в «Фейсбуке».