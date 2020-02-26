Стрелки Азаренко и Эйдензон завоевали золото чемпионата Европы в миксте

Михаил Азаренко и Юлия Эйдензон стали чемпионами Европы по стрельбе из пневматического оружия, одержав победу на первенстве континента во Вроцлаве (Польша). Россияне завоевали золотые медали в соревнованиях смешанных команд по стрельбе по движущимся мишеням с 10 м.

В финале турнира Азаренко и Эйдензон в перестрелке были точнее украинцев Игоря Кизимы и Галины Авраменко — 6:4.

Для Азаренко это второе золото на турнире, ранее он первенствовал в составе мужской сборной России. В личном турнире Михаил завоевал серебряную медаль. Эйдензон также стала серебряным призёром чемпионата Европы в командных соревнованиях.

Добавим, среди юниорок в стрельбе из пистолета с 10 м россиянка Анастасия Шадах стала бронзовым призёром. Золото завоевала немка Ванесса Зигер.