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Глейхенгауз рассказал, как в группе Тутберидзе реагируют на комментарии

Глейхенгауз рассказал, как в группе Тутберидзе реагируют на комментарии
Другие / Фигурное катание 0

Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал, как он и фигуристки, относятся к негативным комментариям в социальных сетях.

«С любым давлением нам помогает справляться наша любимая работа. Что бы мы ни прочитали и ни увидели, мы всегда вернёмся на каток и продолжим работать.

Никогда никому отвечать мы не будем. Но иногда на каких-нибудь «ветках» мы что-нибудь читаем. Много чего пишут, много хорошего, но бывает и плохое, но мы пытаемся от этого абстрагироваться", — приводит слова Глейхенгауза РИА «Новости».

Глейхенгауз был соведущим Дмитрия Губерниева во время ледового шоу «Путь к победе», в котором участвовали фигуристы «Тутберидзе Тим» и «Мозер Тим». В шоу приняли участие Анна Щербакова, Александра Трусова, Алёна Косторная, Татьяна Волосожар, Максим Траньков и другие.

Губерниев встал на коньки и решил комментировать фигурное катание
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