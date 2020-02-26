Глейхенгауз рассказал, как в группе Тутберидзе реагируют на комментарии

Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал, как он и фигуристки, относятся к негативным комментариям в социальных сетях.
«С любым давлением нам помогает справляться наша любимая работа. Что бы мы ни прочитали и ни увидели, мы всегда вернёмся на каток и продолжим работать.
Никогда никому отвечать мы не будем. Но иногда на каких-нибудь «ветках» мы что-нибудь читаем. Много чего пишут, много хорошего, но бывает и плохое, но мы пытаемся от этого абстрагироваться", — приводит слова Глейхенгауза РИА «Новости».
Глейхенгауз был соведущим Дмитрия Губерниева во время ледового шоу «Путь к победе», в котором участвовали фигуристы «Тутберидзе Тим» и «Мозер Тим». В шоу приняли участие Анна Щербакова, Александра Трусова, Алёна Косторная, Татьяна Волосожар, Максим Траньков и другие.
- 26 февраля 2020
-
23:33
-
22:53
-
22:21
-
21:39
-
21:24
-
21:04
-
20:44
-
20:26
-
18:58
-
18:39
-
17:32
-
15:46
-
14:43
-
13:43
-
12:41
-
12:09
-
11:20
-
10:56
-
10:16
-
09:09
-
00:50
-
00:25
- 25 февраля 2020
-
23:19
-
22:56
-
22:43
-
21:49
-
21:06
-
20:20
-
19:34
-
19:02
-
17:49
-
15:20
-
14:45
-
13:42
-
13:30