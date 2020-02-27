Косторная станцевала танго на шоу «Путь к победе!» в Москве. Видео

Чемпионка Европы, победительница финала Гран-при по фигурному катанию россиянка Алёна Косторная представила новый показательный номер на шоу «Путь к победе!» в Москве, в котором приняли участие спортсмены школ Нины Мозер и Этери Тутберидзе.
Новый номер Косторной поставлен под танго Adios Nonino аргентинского композитора Астора Пьяцоллы. В ходе выступления фигуристка продемонстрировала тройной лутц и двойной аксель, а также допустила падение с тройного флипа.
Ранее в сезоне-2019/2-20 Косторная выступала с показательной программой под саундтрек из фильма «Пятьдесят оттенков серого». Какой из номеров Косторная будет исполнять на показательных выступлениях по окончанию чемпионата мира, пока не известно.
Видео доступно на YouTube-канале Первого канала.
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