Трусова выступила под мелодию вальса на шоу в Москве. Видео
Двукратная чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата России и финала Гран-при, российская фигуристка Александра Трусова на шоу «Путь к победе!» в Москве представила новый показательный номер.
Новая показательная программа Трусовой поставлена под трек Stadchen пианистки Хатии Буниатишвили на мотив вальса Франца Шуберта. В начале проката Александра зашла на тройной аксель, но не сумела его приземлить. Затем Трусова чисто исполнила тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного тулупа.
Сезон-2019/20 15-летняя Трусова начинала с показательной программой под песню исполнительницы Sia под названием Unstoppable.
Видео показательного номера Александры Трусовой доступно на YouTube-канале Первого канала.
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