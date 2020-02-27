Трусова выступила под мелодию вальса на шоу в Москве. Видео

Двукратная чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата России и финала Гран-при, российская фигуристка Александра Трусова на шоу «Путь к победе!» в Москве представила новый показательный номер.

Новая показательная программа Трусовой поставлена под трек Stadchen пианистки Хатии Буниатишвили на мотив вальса Франца Шуберта. В начале проката Александра зашла на тройной аксель, но не сумела его приземлить. Затем Трусова чисто исполнила тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

Сезон-2019/20 15-летняя Трусова начинала с показательной программой под песню исполнительницы Sia под названием Unstoppable.

Видео показательного номера Александры Трусовой доступно на YouTube-канале Первого канала.