Медведева опубликовала фото в эффектном блестящем платье

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новый пост на своей странице в «Инстаграме». На фото фигуристка позирует в блестящем чёрном платье. Также Медведева предложила подписчикам выбрать, какой из двух снимков лучше.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Евгении Медведевой.

Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр в Пхёнчхане (Южная Корея), а также двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017).

В конце 2019 года фигуристка снялась с произвольной программы на чемпионате России в Красноярске из-за поломки конька, из-за чего не смогла отобраться на чемпионат Европы в Граце (Австрия) и чемпионат мира в Монреале (Канада). По словам тренера россиянки Брайана Орсера, Евгения намерена выступить в текущем сезоне.