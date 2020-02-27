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Объявлен состав сборной России по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Лахти

Объявлен состав сборной России по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Лахти
Другие / Лыжный спорт 0

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в своём «инстаграме» огласила состав сборной на этап Кубка мира в Лахти (Финляндия), который пройдёт 29 февраля — 1 марта.

В заявку женской сборной вошли Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Яна Кирпиченко.

В состав мужской команды включены Александр Большунов, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Илья Семиков, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Андрей Собакарёв.

В первый день соревнований в Лахти пройдут гонки на 10 и 15 км, во второй состоятся эстафеты.

Норвежка Терезе Йохауг лидирует в общем зачёте Кубка мира у женщин. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, идёт третьей. У мужчин лидирует россиянин Александр Большунов.

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