CAS отменил дисквалификацию итальянского пловца, отстранённого за допинг

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение о дисквалификации на четыре года итальянского пловца Филиппо Маньини, отстранённого за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте CAS.
Маньини обвинялся в использовании запрещённых препаратов и соучастии в допинговой схеме. Пловец был пациентом доктора Гвидо Порчеллини, который ранее был обвинён в поставке запрещённых препаратов спортсменам. В ноябре 2018 года пловца и его соотечественника Микеле Сантуччи дисквалифицировали на четыре года.
Маньини подал апелляцию в CAS, в которой опротестовал доказательства, предоставленные итальянскими антидопинговыми органами. «На основании свидетельств, предоставленных в апелляции, коллегия арбитров CAS установила, что доказательств против Маньини недостаточно, чтобы признать, что он нарушал Всемирный антидопинговый кодекс. Таким образом, вынесенный вердикт должен быть аннулирован», – сообщается в пресс-релизе.
- 27 февраля 2020
-
17:03
-
16:46
-
15:58
-
13:56
-
11:52
-
11:40
-
11:18
-
10:57
-
10:44
-
08:30
-
00:52
-
00:38
-
00:19
- 26 февраля 2020
-
23:48
-
23:33
-
22:53
-
22:21
-
21:39
-
21:24
-
21:04
-
20:44
-
20:26
-
18:58
-
18:39
-
17:32
-
15:46
-
14:43
-
13:43
-
12:41
-
12:09
-
11:20
-
10:56
-
10:16
-
09:09
-
00:50