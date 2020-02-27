CAS отменил дисквалификацию итальянского пловца, отстранённого за допинг

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение о дисквалификации на четыре года итальянского пловца Филиппо Маньини, отстранённого за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте CAS.

Маньини обвинялся в использовании запрещённых препаратов и соучастии в допинговой схеме. Пловец был пациентом доктора Гвидо Порчеллини, который ранее был обвинён в поставке запрещённых препаратов спортсменам. В ноябре 2018 года пловца и его соотечественника Микеле Сантуччи дисквалифицировали на четыре года.

Маньини подал апелляцию в CAS, в которой опротестовал доказательства, предоставленные итальянскими антидопинговыми органами. «На основании свидетельств, предоставленных в апелляции, коллегия арбитров CAS установила, что доказательств против Маньини недостаточно, чтобы признать, что он нарушал Всемирный антидопинговый кодекс. Таким образом, вынесенный вердикт должен быть аннулирован», – сообщается в пресс-релизе.