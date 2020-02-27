Слушания по делу ВАДА и РУСАДА в CAS не будут публичными и пройдут не ранее конца апреля

Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не будут публичными. Об этом сообщает официальный сайт CAS. Сообщается также, что слушания пройдут не ранее 2020 года.
Стали известны и судьи, которые будут принимать решение по поводу РУСАДА. Ими стали австралиец Марк Уильямс, итальянец Луиджи Фумагалли и представитель Франции Хамид Гарави.
Кроме того, сообщается об участии в слушаниях в качестве третьих сторон Международного олимпийского комитета (МОК), Международного паралимпийского комитета (МПК), Олимпийского комитета России (ОКР), Паралимпийского комитета России (ПКР), Международной федерации хоккея (IIHF) и ряда российских спортсменов.
Напомним, 9 декабря, было объявлено об отстранении России от международных соревнований на четыре года. Причиной отстранения стали фальсификации данных Московской антидопинговой лаборатории. Предстоящие судебные разбирательства связаны с несогласием российской стороны с решением исполкома ВАДА.
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